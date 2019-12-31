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31.12.19 09:39

У "Нафтогазі" розкрили деталі пакету угод із "Газпромом" щодо забезпечення транзиту

НАК "Нафтогаз", Оператор ГТС України і ПАТ "Газпром" підписали пакет угод для забезпечення транзиту російського газу в ЄС через територію України в найближчі п'ять років.

У "Нафтогазі" розкрили деталі пакету угод із "Газпромом" щодо забезпечення транзиту

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

"Сьогодні у Відні представники НАК "Нафтогаз України", Оператора ГТС України та ПАТ "Газпром" підписали угоди, необхідні для продовження транзиту російського газу територією України до 2024 року включно", - йдеться в повідомленні.

До пакету угод входять:

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Угоди передбачають:

"Газпром" висловив зацікавленість у можливості в майбутньому відновити поставки газу в Україну з урахуванням принципу формування вартості газу на базі ціни європейського хабу NCG. Питання про постачання газу не є частиною пакетних домовленостей, підкреслили в "Нафтогазі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу, - Зеленський

Підписані угоди також не стосуються питання судових позовів підприємств групи "Нафтогаз" проти Російської Федерації щодо захоплених активів групи в окупованому Криму.

У НАК "Нафтогаз" зазначили, що за результатами підписання угод Україна отримає гарантований дохід від транзиту на найближчі п’ять років. Визначеність щодо майбутнього транзиту надає нові можливості розвитку газового ринку країни та продовження реформ в енергетиці, збереження робочих місць у галузі транспортування газу та майбутні замовлення для українських виробників промислового обладнання, пов’язані з технічною підтримкою роботи української ГТС. Також будуть зменшені курсові ризики, пов’язані з недоотриманням значних валютних надходжень.

Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що транзитний контракт із "Газпромом" укладено за принципом "качай або плати".

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