На Жуковому острові в Києві виявлено 6 тигрів, яких тримали в неналежних умовах, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку поліції Києва у фейсбуці.
"29 грудня до столичної поліції від киянки надійшло повідомлення про те, що на острові Жуків у неналежних умовах перебувають тигри. Прибувши на місце, правоохоронці оглянули територію й виявили шість тигрів у вольєрах, які не відповідали умовам їхнього утримання", - йдеться в повідомленні
Поліцейські встановили, що за цією адресою зареєстрована приватна власність, яка охороняється, але господар там не проживає.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.
"Нині вирішується питання щодо влаштування тигрів до спецзакладу", - зазначили в поліції.