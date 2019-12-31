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31.12.19 10:17

На Жуковому острові в Києві виявлено 6 тигрів, яких тримали в неналежних умовах, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили 6 тигрів, яких у неналежних умовах тримали на Жуковому острові в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку поліції Києва у фейсбуці.

На Жуковому острові в Києві виявлено 6 тигрів, яких тримали в неналежних умовах, - Нацполіція 01

"29 грудня до столичної поліції від киянки надійшло повідомлення про те, що на острові Жуків у неналежних умовах перебувають тигри. Прибувши на місце, правоохоронці оглянули територію й виявили шість тигрів у вольєрах, які не відповідали умовам їхнього утримання", - йдеться в повідомленні

На Жуковому острові в Києві виявлено 6 тигрів, яких тримали в неналежних умовах, - Нацполіція 02
На Жуковому острові в Києві виявлено 6 тигрів, яких тримали в неналежних умовах, - Нацполіція 03

Поліцейські встановили, що за цією адресою зареєстрована приватна власність, яка охороняється, але господар там не проживає.

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На Жуковому острові в Києві виявлено 6 тигрів, яких тримали в неналежних умовах, - Нацполіція 04
На Жуковому острові в Києві виявлено 6 тигрів, яких тримали в неналежних умовах, - Нацполіція 05
На Жуковому острові в Києві виявлено 6 тигрів, яких тримали в неналежних умовах, - Нацполіція 06

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

"Нині вирішується питання щодо влаштування тигрів до спецзакладу", - зазначили в поліції.

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На Жуковому острові в Києві виявлено 6 тигрів, яких тримали в неналежних умовах, - Нацполіція 07

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