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31.12.19 09:31

Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу два обстріли, - штаб ОС

30 грудня збройні формування РФ двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Один військовослужбовець зазнав поранення.

Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу два обстріли, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

30 грудня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів зі снайперських гвинтівок. Обидва випадки зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Учора, 30 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Від початку доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ за добу 7 разів обстрілювали позиції українських воїнів. Втрат немає, - пресцентр ООС

Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу два обстріли, - штаб ОС 01

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