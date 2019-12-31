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31.12.19 09:49

У Єврокомісії вітали підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ

Віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович привітав підписання п'ятирічного контракту між "Газпромом" і українською стороною.

У Єврокомісії вітали підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.

"Високо ціную всю важку роботу і зусилля. Завдяки політичній угоді між Україною, Росією та Європейською комісією, укладеній минулого тижня, відтепер підписано транзитний контракт між відповідними компаніями, який забезпечить безперервні потоки газу до Європи з 01.01.2020. Угода скріплена печаткою", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що транзитний контракт із "Газпромом" укладено за принципом "качай або плати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу, - Зеленський

У Єврокомісії вітали підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ 01

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