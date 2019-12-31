Зеленський, Рябошапка і Баканов несуть відповідальність за розслідування вбивства Гандзюк, - активісти

Про це йдеться в повідомленні групи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.

"У країні змінився президент, Генеральний прокурор, очільник СБУ, склад ВРУ. Не змінилось лише одне - замовники та організатори вбивства Каті досі на волі. За цей рік рідні та друзі Каті чули чимало обіцянок, нарікань та прохань "ще трішки почекати". Проте вже стало ясно, що за всіма цими словами ховалось банальне намагання злити справу", - зазначили активісти.

Активісти склали схему "людей, від яких вся країна чекає відповіді на запитання "Хто замовив Катю Гандзюк?" і які несуть повну відповідальність за справу Каті".

"Ми не допустимо, щоб вбивці нашої подруги уникли покарання. Запам'ятайте. Ми зробимо їхнє життя і життя тих, хто зливає справу, нестерпним", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

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