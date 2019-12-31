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31.12.19 10:21

Діяльність семи нелегальних АЗС припинили на Кіровоградщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили незаконну врізку в газопровід і припинили діяльність семи нелегальних автозаправних пунктів у Кіровоградській області.

Діяльність семи нелегальних АЗС припинили на Кіровоградщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Кіровоградщини.

Як встановило слідство, незаконну діяльність організував і здійснював житель Олександрійського району. З метою власного збагачення підприємливий ділок здійснив врізку в газопровід, з якої, за грошові кошти, здійснював заправку автотранспортних засобів населення м. Олександрії та Олександрійського району, в тому числі і громадського транспорту міста.

Правоохоронці на Кіровоградщині припинили діяльність семи нелегальних автозаправних станцій і автогазозаправних пунктів. За кожним фактом розпочато і триває досудове розслідування.

Стан справ у цій сфері прокурором області взято на особистий контроль.

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Діяльність семи нелегальних АЗС припинили на Кіровоградщині, - прокуратура 01
Діяльність семи нелегальних АЗС припинили на Кіровоградщині, - прокуратура 02
Діяльність семи нелегальних АЗС припинили на Кіровоградщині, - прокуратура 03
Діяльність семи нелегальних АЗС припинили на Кіровоградщині, - прокуратура 04

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