Діяльність семи нелегальних АЗС припинили на Кіровоградщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Кіровоградщини.
Як встановило слідство, незаконну діяльність організував і здійснював житель Олександрійського району. З метою власного збагачення підприємливий ділок здійснив врізку в газопровід, з якої, за грошові кошти, здійснював заправку автотранспортних засобів населення м. Олександрії та Олександрійського району, в тому числі і громадського транспорту міста.
Правоохоронці на Кіровоградщині припинили діяльність семи нелегальних автозаправних станцій і автогазозаправних пунктів. За кожним фактом розпочато і триває досудове розслідування.
Стан справ у цій сфері прокурором області взято на особистий контроль.