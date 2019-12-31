Транзит газу, земельна реформа, медгарантії: Гончарук підбив підсумки роботи уряду

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Ми ухвалили рішення, що дозволяє знизити суму в платіжках за тепло до 30%. До ініціативи долучилися вже понад 20 міст. Провели процедуру анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" за європейськими правилами. Підписали договір щодо транзиту газу на п'ять років з можливістю пролонгації", - повідомив прем'єр.

Також прем'єр зазначив, що за 1 день вдалося закрили понад 5300 гральних закладів по всій території України. Минулого тижня розпочали перевірки АЗС. Уже 621 АЗС перевірена і закрито 403 нелегальні заправки, демонтовано - 93.

"Схвалили програму медгарантій, що гарантуватиме людям безкоштовну допомогу під час пологів, лікування інсульту, інфаркту та ін. Передбачили на це 72 млрд грн (це майже 64% коштів, передбачених на охорону здоров’я на 2020 рік)… Передбачили в Держбюджеті доплату молодим вчителям у 2020 році - кожний вчитель зі стажем до 10 років отримає 21 тис. грн", - повідомив Гончарук.

За його словами, "це далеко не все".

"Нас цікавлять не формальні показники, а конкретні результати. 2019 рік - це наш підготовчий період для того, щоб 2020 рік став "роком ефективності"", - підсумував прем'єр.

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