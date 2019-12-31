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31.12.19 13:00

Чоловіка, розшукуваного за викрадення людей, затримано в аеропорту "Київ", - Держприкордонслужба

В аеропорту "Київ" ім. Сікорського ("Жуляни") затримали чоловіка, розшукуваного за викрадення людини і порушення правил безпеки дорожнього руху.

Чоловіка, розшукуваного за викрадення людей, затримано в аеропорту "Київ", - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

У пункті пропуску "Жуляни" затримали українця, якого правоохоронці Рівненської області оголосили в розшук за вчинення двох кримінальних злочинів: незаконне позбавлення волі або викрадення людини та порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Чоловік 1972 року народження прибув рейсом з Лондона. Під час прикордонного контролю на нього спрацювала одна з баз даних.

Затриманого чоловіка передали співробітникам Нацполіції.

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