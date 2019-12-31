Транзит газу в 2020 році може становити 75 млрд кубометрів, - Коболєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час брифінгу.

"За інформацією, якою я володію, Російська Федерація не має судна, яке могло б добудувати "Північний потік-2". Якщо це припущення правильне, то в такому випадку обсяг транзиту українською територією може сягнути 75 млрд кубометрів", - сказав Коболєв.

За його словами, цього року обсяг транзиту становив 90 млрд кубометрів, однак наступного року буде втрачений той обсяг, який перекинуть на добудований "Турецький потік" - 15 млрд кубометрів.

"Залишається 75 млрд кубометрів. Я б очікував на цьому рівні", - додав Коболєв.

При цьому він зазначив, що тариф на прокачування гарантованих обсягів лишився незмінним.

"Тариф встановлював регулятор на підставі європейських правил", - заявив Коболєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу.

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