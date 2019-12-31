За рахунок України врятовано "Газпром", а отже і Росію, - "ЄС" про підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це йдеться в заяві партії.

"Допомагаючи Росії уникнути відповідальності за збиття пасажирського літака рейсу MH17, нинішня влада видає їй Володимира Цемаха. Прикриваючи організаторів злочинів Януковича, зокрема проти Майдану, і терактів в українських містах – віддає Росії беркутівців і терористів. Така політика умиротворення агресора ставить під загрозу накладення на нього міжнародних санкцій і веде до виходу Кремля з-під відповідальності за агресію", - йдеться в повідомленні.

Україна мала винятково сильну позицію на газових переговорах з Росією. Виграш України у Стокгольмському арбітражі і чітка перспектива виграшу за позовом 2018 року ставили "Газпром" на межу дефолту.

Команда НАК "Нафтогаз України" у попередні п’ять років забезпечила виконання президентських директив і доручень, гарантувавши енергетичну безпеку і незалежність України.

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"Запровадження США санкцій проти "Північного потоку-2" поставило під сумнів реальність побудови газопроводів в обхід України. Тепла зима і накопичені резерви газу дозволяли ухвалювати рішення не в умовах цейтноту, а виходячи з найбільш вигідних позицій", - зазначили в пресслужбі "Євросолідарності".

Попри це, нинішня влада пішла на умови, які суттєво послаблюють можливості України протидіяти російському агресору.

"Недарма помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак, чий підпис стоїть під протоколом, який ліг в основу умов транзиту, отримав високу оцінку російської сторони", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що за прийнятими умовами, Україна не лише відмовляється від багатомільярдних штрафів, арешту майна "Газпрому" у межах відповідальності Росії за угодою 2009 року, але й фактично дає згоду на добудову газопроводів в обхід своєї території. Адже з 2021 року прийнято гарантований обсяг транзиту лише у 40 млрд кубометрів газу – те, що Росія від початку пропонувала через західних партнерів як свою позицію. Це ставить під сумнів перспективу подальших санкцій.

"Тому не дивно, що Путін обмінявся із Зеленським новорічними привітаннями. Всі підстави для цього створені. Фактично, за рахунок України врятовано "Газпром", а значить Росію", - йдеться в повідомленні.

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У зв‘язку з цим, "Європейська Солідарність" вимагає:

1. Не допустити згортання міжнародних судових процесів проти Російської Федерації та її суб‘єктів, зокрема щодо повернення кримських родовищ;

2. Запровадити заборону на прямі постачання в Україну російського газу;

3. Продовжити координацію зусиль з міжнародними партнерами щодо недопущення побудови "Північного потоку-2".

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