Новий обмін може відбутися взимку, списки почнуть узгоджувати негайно, - Мендель

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявила речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час телефонної розмови 31 грудня президент України Володимир Зеленський і президент Російської Федерації Володимир Путін погодилися, що узгодження списків для майбутнього взаємного звільнення має розпочатися негайно, отже, вже в січні 2020 року", - сказала вона.

За словами Мендель, до того, як списки будуть узгоджені, неможливо сказати, скільки саме людей вдасться обміняти або назвати їхні імена.

"Сподіваємося, що за умови швидкої роботи та технічних можливостей майбутнє взаємне звільнення відбудеться вже взимку 2020 року", - додала Мендель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Путін телефоном обмінялися привітаннями і домовилися про узгодження нових списків на обмін

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 31 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Вони привітали один одного з прийдешніми святами і домовилися негайно розпочати узгодження списків для звільнення українців, в тому числі і кримчан, які перебувають у Криму та на території Росії, і росіян, які перебувають в Україні