Аміна була не проти, - Осмаєв про обмін Крінарі, який вчинив замах на нього та Окуєву

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, написав на своїй сторінці у Facebook чеченський доброволець, учасник АТО, вдівець убитої під час замаху учасниці АТО Аміни Окуєвої.

"Багато запитують про обмін полоненими. Переконаний, що потрібно повертати українських полонених із земного пекла на сході. Аміна також була не проти, щоб міняли російського найманця, якого вона підстрелила, на українських полонених. Шкода, що не змогли забрати всіх", - написав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

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Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Серед тих, кого українська сторона передала найманцям РФ, громадянин Росії Артур Крінарі, він же - Артур Денісултанов, обвинувачений у замаху на Осмаєва і Окуєву.

Нагадаємо, увечері 1 червня в Києві відбувся замах на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву - чеченських добровольців, учасників АТО. Вбивця, який представився французьким журналістом і мав документи громадянина України на ім'я Олександра Дакара, кілька разів вистрілив в Осмаєва, перебуваючи в його автомобілі в Подільському районі Києва. Своєю чергою, дружина Осмаєва Аміна Окуєва, яка воювала на Донбасі в лавах ЗСУ, вистрілила в нападника і поранила його.

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30 жовтня на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, розстріляли із засідки диверсанти. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.