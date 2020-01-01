"Нафтогаз" поки не веде переговори про пряму закупівлю газу з Росії, - Коболєв

Про це заявив на брифінгу глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується імпорту газу, поки мені важко передбачити, з цього приводу йде досить інтенсивна й емоційна дискусія всередині українського уряду і більш широкого політикуму. Після її закінчення, я думаю, ми до цієї розмови зможемо повернутися. Поки "Нафтогаз" такі переговори не веде", - сказав він.
Також Коболєв назвав малоймовірним те, що Росія братиме участь у модернізації української газотранспортної системи.
"Фінансових доходів нового Оператора ГТС, а також його здатності залучати кредитні кошти буде цілком достатньо для її модернізації в тій частині, в якій ця модернізація буде потрібна. Тому я, чесно кажучи, такого варіанту (залучення Росії. - Ред.) не очікую" , - зазначив глава Нафтогазу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу.