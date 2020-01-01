Звільнити "беркутівців" і терористів - означає зруйнувати прямі докази причетності Росії до злочинів, - Порошенко

Про це в інтерв'ю телеканалу "Прямий" заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ. Інтерв'ю було записано напередодні судових засідань, на яких "беркутівців" відпустили під особисте зобов'язання.

"Коли ми складали "Мінськ", там записано, що не підпадають (під амністію. - Ред.) ті, хто скоїв тяжкі злочини, не підпадають ті злочинці, які не мають жодного стосунку до подій на фронті", - нагадав Порошенко.

На думку п'ятого президента, навіть факт видачі Україною терориста Цемаха під час минулого обміну руйнує світову коаліцію на користь нашої країни.

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"Нам потрібно робити все, щоб утримувати владу від подібних речей. Так, доводиться приймати непрості рішення. Так, я можу припустити, що і Зеленському зараз нелегко. Але державність - тримай! По-іншому бути не може", - зазначив Петро Порошенко.