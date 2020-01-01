21-річний перехожий врятував односельця з полум'я, - ДСНС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС Тернопільської області.

Було це 30 грудня в с. Висічка Борщівського району Тернопільщини. Молодого чоловіка, який кинувся рятувати односельчанина, звуть Василь Герман.

"Хлопець, йдучи вулицею, помітив чорний густий дим з вікна будівлі. Ризикуючи власним життям, юнак забіг до хати. На підлозі літньої кухні лежав непритомний господар. Василь, оцінивши небезпеку ситуації, витягнув чоловіка назовні і надав йому домедичну допомогу", - сказано в повідомленні ДСНС.

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Постраждалого направили до Борщівської центральної районної комунальної лікарні. Пожежу погасили - господарську і житлову споруди вдалося врятувати від полум'я.

За минулий рік на Тернопільщині у вогні загинуло понад 50 осіб. Всього ж торік зафіксовано майже 2500 пожеж, що на 1 150 більше, ніж у попередньому (2018) році.



