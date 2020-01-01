Договір про транзит газу - значне досягнення України, - США

Про це посольство США в Україні повідомляє на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо Україну з укладанням контракту з Росією щодо транзиту газу та отриманням 2,9 млрд доларів за Стокгольмським арбітражем. Це значні досягнення", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що транзитний контракт із "Газпромом" укладено за принципом "качай або плати".

За словами Коболєва, про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але всередині уряду України з цього приводу відбувається "інтенсивна й емоційна дискусія".

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