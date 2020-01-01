У нашому паспорті немає рядка "патріот", "малорос", "ватник" чи "бандерівець", - Зеленський

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт глави держави.

"У нашому паспорті не зазначено, правильний чи неправильний українець. Нема рядка "патріот", "малорос", "ватник" чи "бандерівець". Там написано: громадянин України. У якого є права і обов'язки", - сказав Зеленський.

На думку глави держави, українці - дуже різні.

"І як же нам, таким різним, жити далі разом? Відгородитися величезним парканом? А раптом хтось переконав нас, що наші відмінності мають значення? Раптом це не так? Хіба нас мало об'єднує?" - запитав Зеленський.

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"Ми однаково раділи, коли наші вийшли на Євро (чемпіонат Європи з футболу 2020 року. - Ред.). Однаково посміхаємося, коли їдемо по рівній дорозі. Однаково радіємо народженню первістка. І хлопчика, і дівчинки. Ми щасливі, якщо закохані. Хоч у Слов'янську, хоч у Дрогобичі. І хрести на могилах солдатів що у Тернополі, що в Кривому Розі, не змагаються у патріотизмі. А коли повернулися наші моряки і полонені, ми плакали від щастя все: і україномовні, і російськомовні, і звичайна домогосподарка, і успішний адвокат, і президент України", - зазначив Зеленський.

На думку глави держави, українці уявляють майбутнє однаково.

"Це успішна і процвітаюча країна, де немає війни, країна, яка повернула своїх людей і свої території. Де неважливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий ", - описав його Зеленський.

"Давайте пам'ятати, що любити Україну - означає любити всіх українців. В якому б куточку нашої країни вони не народилися. Миру всім нам!" - підсумував президент.