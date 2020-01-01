Ворог за добу 5 разів обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС у Facebook.
Ворог обстріляв позиції наших підрозділів з БТР, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
Один обстріл із гранатометів різних систем і стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД".
Чотири обстріли позицій українських захисників противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме:
- двічі поруч із населеним пунктом Зайцеве - з озброєння БТР і великокаліберних кулеметів;
- біля Новолуганського - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- поблизу Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
Вчора, 31 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.