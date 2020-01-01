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01.01.20 10:43

Ворог за добу 5 разів обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

31 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Ворог за добу 5 разів обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС у Facebook.

Ворог обстріляв позиції наших підрозділів з БТР, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Один обстріл із гранатометів різних систем і стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД".

Чотири обстріли позицій українських захисників противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме:

Вчора, 31 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

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Ворог за добу 5 разів обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 01

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