В Україні почав діяти Виборчий кодекс

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у розділі XXII в статті 133 визначено, що "вибори народних депутатів України здійснюються на засадах пропорційної системи за єдиними списками кандидатів у депутати в загальнодержавному виборчому окрузі, з яких формуються регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від партій.

Читайте також: Обговорюємо запуск на виборчих дільницях електронних сканерів бюлетенів, - Качура

Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають партії, на підтримку регіональних виборчих списків кандидатів у депутати від яких у межах загальнодержавного округу подано 5% і більше від загальної кількості голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від всіх партій у рамках загальнодержавного округу.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада ухвалила новий Виборчий кодекс, погодившись із пропозиціями президента України Володимира Зеленського.

27 грудня президент Зеленський підписав Виборчий кодекс.