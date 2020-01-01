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01.01.20 12:46

В Україні почав діяти Виборчий кодекс

1 січня 2020 починає діяти Виборчий кодекс, який передбачає пропорційну систему виборів з відкритими списками і гарантує гендерний баланс.

В Україні почав діяти Виборчий кодекс

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у розділі XXII в статті 133 визначено, що "вибори народних депутатів України здійснюються на засадах пропорційної системи за єдиними списками кандидатів у депутати в загальнодержавному виборчому окрузі, з яких формуються регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від партій.

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Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають партії, на підтримку регіональних виборчих списків кандидатів у депутати від яких у межах загальнодержавного округу подано 5% і більше від загальної кількості голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від всіх партій у рамках загальнодержавного округу.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада ухвалила новий Виборчий кодекс, погодившись із пропозиціями президента України Володимира Зеленського.

27 грудня президент Зеленський підписав Виборчий кодекс.

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