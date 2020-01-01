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01.01.20 11:15

Мінімальна зарплата виросла на 550 грн з 1 січня 2020 року

Проєкт держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень.

Мінімальна зарплата виросла на 550 грн з 1 січня 2020 року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з проєктом Державного бюджету на 2020 рік, мінімальна заробітна плата, яка закладається в цей бюджет збільшується на 550 гривень і становитиме 4 723 гривні.

Востаннє мінімальна заробітна плата підвищувалася на 450 гривень або 12,1% до 4 173 гривень 1 січня 2019 року.

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Також зріс і прожитковий мінімум.

Згідно з Держбюджетом, у 2020 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень.

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