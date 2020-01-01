Трубу буде притягнуто до відповідальності за скоєні злочини на посаді глави ДБР, а також за переслідування майданівців у 2014, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейська Солідарність", про це в інтерв’ю "Прямому" заявив п’ятий президент України Петро Порошенко.

"Повністю дискредитоване Державне бюро розслідувань злочинця Труби. Злочинця – тому що те, що він зробив і що з’явилось на записах, чітко доводить склад злочину. Він отримував незаконні вказівки від керівництва країни, Офісу президента і реалізовував їх, даючи незаконні вказівки слідчим", – зазначив Порошенко.

"В тому числі і щодо підписання Мінських угод. В тому числі і щодо Керченської протоки і дій військових моряків. І в тому числі і щодо націоналізації Приватбанку і багатьох-багатхох іншим питань, які мають державну вагу", – додав п'ятий президент.

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Порошенко переконаний, що Трубу буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

"Я твердо переконаний, що пана Трубу буде притягнуто до кримінальної відповідальності за ці злочини, які він скоїв, перебуваючи на цій посаді. І не виключено, що і за злочини проти майданівців, які він скоїв у 14-му році, які зараз відкрилися", – наголосив він

Нагадаємо, раніше журналістка Ольга Худецька заявила, що Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки в 2014 фабрикував справи проти Євромайдану.

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