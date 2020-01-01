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01.01.20 11:35

ГТС України транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом із "Газпромом"

"Оператор ГТС України", який із 1 січня 2020 став новим оператором української газотранспортної системи замість "Укртрансгазу", заявив про продовження транзиту російського газу згідно з новою угодою між "Газпромом" і "Нафтогазом України".

ГТС України транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом із "Газпромом"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ОГТСУ в Facebook.

"Ми вже транспортували в ЄС перші кубометри газу за новим транзитним контрактом, відтепер вже за європейськими правилами в міждержавних точках, ГТС працює в штатному режимі", - сказано в повідомленні.

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Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що транзитний контракт із "Газпромом" укладено за принципом "качай або плати".

ГТС України транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом із Газпромом 01

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