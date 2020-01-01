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01.01.20 13:12

Рятувальники допомогли 11 туристам у горах на Львівщині, які заблукали і травмувалися, - ДСНС

Рятувальники допомогли 11 туристам у горах на Львівщині.

Рятувальники допомогли 11 туристам у горах на Львівщині, які заблукали і травмувалися, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Львівщини.

31 грудня впродовж дня, рятувальники надали допомогу шістьом туристам-лижникам, які травмувалися під час катання на горі Високий Верх. Рятувальники транспортували потерпілих до підніжжя гори де служба медицини надала їм професійну медичну допомогу.

Того ж дня о 18:43 на номер 101 надійшов дзвінок, що група туристів у кількості 5 осіб під час прогулянки на горі Секул с. Коростів Сокальського району заблукала. На пошуки було відправлено Славську пошуково-рятувальну групу в кількості 6 рятувальників, і незабаром туристів було знайдено, медичної допомоги вони не потребували. Було залучено снігохід і 2 повнопривідні рятувальні автомобілі Mitsubishi L-200.

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