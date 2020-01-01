Понад 196 тис. жителів ОРДЛО отримали російські паспорти, - МВС РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "ТАСС" в МВС РФ, відповідаючи на відповідний запит.

"В даний час понад 196 тис. осіб придбали громадянство РФ", - йдеться у відповіді МВС РФ.

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У МВС РФ уточнили, що понад 136 тис. ізф них - жителі так званих "ДНР" і "ЛНР", близько 60 тис. - мешканці з інших районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 24 квітня підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.