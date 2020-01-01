Томос про автокефалію, закон про мову і перемоги України в міжнародних судах - головні досягнення 2019 року, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Перш за все це подія навіть не століття, а подія тисячоліття, подія, яку Вселенський патріарх назвав величезною подією для всього світового православ’я – це надання Томосу про автокефалію для православної церкви України. Це точно означає, що Господь почув молитви і в Україні всі православні церкви українські об’єдналися в одну. І це величезне досягнення", – наголосив Порошенко.

Також він відзначив як одне з державотворчих досягнень ухвалення закону про мову.

"Закон про українську мову, який захищає, не утискаючи мови національних меншин, нашу державну мову і створює дуже серйозні мотивації для того, щоб її вивчали і досліджували – це дуже-дуже добре", – переконаний п’ятий президент.

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"Третя позиція – це ухвалення Верховною Радою мого проекту закону про зміни до Конституції в частині Європейського Союзу та НАТО, який визначає обов’язковість цього елементу зовнішньої політики держави – як повномасштабне членство в Європейському Союзі, повномасштабне членство в НАТО. Це відповідь на позиції зовнішньополітичні, відповідь на позиції безпекові. Яким чином Україна має рухатись, який вектор розвитку держави. Ми покінчили із сумнозвісною політикою багатовекторності, "розброду і шатання". Я думаю, що це надзвичайно важливо", – вважає Порошенко.

Він також нагадав, що завдяки його президентським директивам Україна отримала низку важливих перемог у міжнародних судах проти РФ.

"Ніколи в світі ми не мали прецедентів, коли країна, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, країна, яка є другою у світі за військовим потенціалом, визнана офіційно країною-агресором і на неї міжнародними судами накладені санкції", - наголосив Порошенко.

"Це і Міжнародний трибунал в Гамбурзі після акту агресії проти українських Військово-Морських сил в Керченській протоці і перекриття Азовського моря. Це – і факт фінансування тероризму, який був визнаний Міжнародним судом ООН, прийнятий до розгляду і визначена юрисдикція суду ООН проти Російської Федерації за позовом України. І багато-багато інших судів, починаючи від переслідування кримських татар і завершуючи морським трибуналом щодо видобутку газу на українському шельфі. І ці перемоги достатньо важливі", – підсумував Порошенко.

Крім того, координатор Всеукраїнського Собору Олександр Турчинов також привітав українців з Новим роком.

"Друзі, сердечно вітаю з Новим роком! Нехай віра і справжня любов не залишають нас в новому році, а розчарування і негаразди не зупинять на шляху побудови сильної незалежної європейської країни, де панують мир, злагода, відповідальність та вічні християнські цінності.

Особливо хочу подякувати та привітати наших мужніх стійких воїнів, волонтерів та всіх справжніх патріотів, тих, хто не зламався та не зневірився і в цих складних умовах продовжує захищати свою країну! Ви - запорука нашої незалежності і свободи. Ви - це справжня Україна! Бажаю вам, щоб 2020 рік став роком досягнень та перемог! Нехай і в новому році Господь не залишає Україну та благословить всіх вас. Щастя, достатку та любові вам та вашим родинам! З Новим роком!", - говориться в тексті привітання.

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