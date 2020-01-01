ДБР не впоралося з першочерговими завданнями за підсумками 2019 року, - заява Держбюро

Про це йдеться в заяві Держбюро, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено значні порушення як в організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і в кадровому і технічному забезпеченні", - йдеться в повідомленні.

ДБР запрошує громадськість і колег для конструктивного обговорення шляхів подолання кризових явищ, підвищення ефективності роботи слідчих і оперативних підрозділів.

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"Для запису на особистий прийом до керівництва ДБР просимо надсилати листи з аргументацією терміновості й суспільної значимості предмета зустрічі. Ми чекаємо змістовну інформацію про зловживання чиновників і правоохоронців, їхні приховані активи, корупційні зв'язки тощо", - повідомили в Держбюро.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що посилює повноваження директора Державного бюро розслідувань (ДРБ) і дозволяє переводити слідчих прокуратури і прокурорів, які розслідували справи Майдану, в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу.

У зв'язку із суттєвою зміною повноважень директора ДБР з дня набуття чинності законопроєкту припиняються повноваження чинного глави ДБР Романа Труби та його заступників і починається процес із перезапуску органу.

27 грудня президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Трубу і призначив т.в.о. голови ДБР нардепа від "СН" Венедіктову.