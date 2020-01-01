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01.01.20 18:28

Оператор ГТС України остаточно відокремився від "Нафтогазу". ДОКУМЕНТ

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон підписав акт прийому-передачі активів української ГТС.

Оператор ГТС України остаточно відокремився від "Нафтогазу". ДОКУМЕНТ

Цей документ опублікував на своїй сторінці в Facebook глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, інформує Цензор.НЕТ.

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Він зазначив, що із завершенням анбандлінгу НАК перестав бути акціонером (бенефіціаром) оператора ГТС і став його великим клієнтом.

"Україна виконала норму Третого енергопакету ЄС і довела, що є відповідальним та надійним союзником. Це була наймасштабніша реформа в енергетчному секторі за всю історію незалежної України. Дякую Президенту, Уряду, депутатам ВРУ, НКРЕКП та всім залученим за волю та злагоджену кропітну роботу на результат, якого вдалось досягти за останні півроку", - зазначив глава НАК.

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Як повідомлялося, згідно з оновленим урядом 18 вересня плану анбандлінгу "Нафтогазу України", новим оператором ГТС є ТОВ "ОГТСУ". Український регулятор НКРЕП 24 грудня ухвалив остаточне рішення про сертифікацію ОГТСУ і видав йому ліцензію на здійснення господарської діяльності з транспортування природного газу. Новий оператор 31 грудня 2019 завершив підписання міжоператорських угод з компаніями-операторами сусідніх ГТС.

Укладений у 2009 році транзитний контракт із "Газпромом" закінчився о 9:00 1 січня 2020 року. Новий договір між "Нафтогазом України" і "Газпромом" на організацію транспортування і транспортна угода між НАК і ОГТСУ були підписані 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-РФ-Єврокомісія. Вони передбачають транзит у 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, в 2021-2024 роках - по 40 млрд куб. м.

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