У зоні ООС за добу - 2 обстріли і 1 поранений

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Обидва обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Новолуганське і Оріхове в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"", - сказано в повідомленні.

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Противник обстрілював позиції захисників України з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Сьогодні, 1 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - зазначили в штабі ООС.



