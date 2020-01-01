У зоні ООС за добу - 2 обстріли і 1 поранений

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.
"Обидва обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Новолуганське і Оріхове в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"", - сказано в повідомленні.
Противник обстрілював позиції захисників України з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Сьогодні, 1 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - зазначили в штабі ООС.