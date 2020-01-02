У новорічну ніч Трамп закликав Меркель, Макрона і НАТО більше допомагати Україні

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Голос Америки".

Президент США згадав про велику корупцію в Україні, однак президента Зеленського похвалив, розповідаючи про телефонну розмову з українським колегою.

"Це була ідеальна, абсолютно відповідна розмова із дуже добрим чоловіком, із дуже добрим президентом. Гадаю, він дуже добре справляється. Значною мірою, чому його обрали президентом, це через (втоми від, - ред.) корупції. У них надзвичайно велика корупція", - сказав Дональд Трамп.

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Американський президент закликав Німеччину, Францію і НАТО більше допомагати Україні.

"Де канцлер Меркель? Де французький президент Макрон? Чому вони не виділяють гроші (Україні. - Ред.)? Чому тільки Сполучені Штати?", - запитав він.

"Це НАТО. Ці країни мають вкладати кошти (в бюджет Альянсу. - Ред.), вони також повинні більше давати Україні", - сказав президент Трамп.