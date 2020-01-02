День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники ходи зібралися в парку Шевченка, інформує кореспондент Цензор.НЕТ. Від пам'ятника Кобзарю вони пройшли до будівлі КМДА на Хрещатику.
У столичній поліції повідомили, що в ході взяли участь близько 1000 осіб. Громадський порядок забезпечували 250 правоохоронців, порушень не було.
Степан Бандера - український політичний діяч, ідеолог українського націоналізму. Він народився 1 січня 1909 року. У лютому 1940 року він став керівником фракції ОУН (б), в 1947 році очолив провід Організації українських націоналістів. У 1959 році був убитий агентом КДБ.
Проведення маршів націоналістів в день його народження - традиція в багатьох містах України.
Автор фото і відео – Олег Богачук