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02.01.20 08:36

День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці пройшла смолоскипна хода з нагоди 111-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Учасники ходи зібралися в парку Шевченка, інформує кореспондент Цензор.НЕТ. Від пам'ятника Кобзарю вони пройшли до будівлі КМДА на Хрещатику.

День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 01День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 02
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 03День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 04
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 05

У столичній поліції повідомили, що в ході взяли участь близько 1000 осіб. Громадський порядок забезпечували 250 правоохоронців, порушень не було.

День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 06
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 07
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 08
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 09
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 10
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 11
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 12
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 13
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 14
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 15
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 16

Степан Бандера - український політичний діяч, ідеолог українського націоналізму. Він народився 1 січня 1909 року. У лютому 1940 року він став керівником фракції ОУН (б), в 1947 році очолив провід Організації українських націоналістів. У 1959 році був убитий агентом КДБ.

Проведення маршів націоналістів в день його народження - традиція в багатьох містах України.

Автор фото і відео – Олег Богачук

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