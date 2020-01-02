ДБР оголосило конкурс на посади заступників директора, нардепка Устінова зауважує, що з порушеннями

Інформація про оголошення конкурсу на сайті ДБР датована 29 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

Від кандидатів очікують пакету з 11 документів. Їхній претендент має особисто принести в центральний офіс ДБР.

"Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються з 9 год. 00 хв. 30 грудня 2019 до 18 год. 00 хв. 3 січня 2020 включно", - сказано в повідомленні.

Народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова на своїй сторінці в Facebook звернула увагу на те, що ця вимога йде врозріз з чинним законодавством.

"Конкурс оголосили 30 грудня, подача документів до 3 !!! січня. При тому, що деякі довідки необхідно збирати більше тижня, а не в новорічну ніч", - написала Устінова.

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Народна депутатка посилається на закон про ДБР, в якому передбачено "оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Бюро не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня закінчення прийому документів для участі в конкурсі".

"В порушення закону і підзаконного акта, яким регламентуються конкурси а ДБР, "Слуги" знову хочуть під прикриттям свят і олів'є поставити своїх ручних керівників в ДБР. І не просто "Слуги", а голова комітету з правової політики, яка мала б стояти на захисті права і державності", - вважає Устінова.

Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

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