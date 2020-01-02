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02.01.20 09:02

Ялинка в Києві визнана однією з п'яти найкрасивіших у Європі

Новорічна ялинка на Софійській площі в столиці України потрапила в список п'яти найкрасивіших святкових дерев Європи.

Ялинка в Києві визнана однією з п'яти найкрасивіших у Європі

Рейтинг склав туристичний портал European Best Destinations, інформує Цензор.НЕТ. Київська ялинка посідає в ньому п'яте місце.

Всього в рейтингу 17 позицій. Найкрасивішою його укладачі вважають ялинку у Вільнюсі. На другому місці - різдвяне дерево в Празі, третю позицію посідає ялинка зі Страсбурга, а четверту – Кельнське дерево.

Останнє місце в рейтингу посіла ялинка з Парижа.

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У пресслужбі КМДА зазначили, що висота ялинки на Софійській площі цього року - понад 20 метрів. На ялинці – понад 4000 прикрас і 4 кілометри гірлянд, а ілюмінацію для неї замовляли спеціально під колір куполів Софії Київської.

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