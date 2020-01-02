Головний рабин Польщі відповів Путіну на слова про "антисемітську свиню"

Про це йдеться в спільній заяві головного рабина Польщі Михайла Шудриха і голови польського Союзу єврейських громад Клари Колодзейські-Полтин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Шудрих і Колодзейська-Полтин пишуть, що звинувачення будувалися на "єдиному реченні, вирваному з контексту". Автори заяви нагадали, що в 1938 Польща підтримувала еміграцію євреїв у спілці з сіоністським рухом, якому таємно надавала військову підтримку. До цього, як стверджується в документі, були причетні польські дипломати і особисто посол Липський.

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У заяві також говориться, що Німеччина не приховує правди про Другу світову війну. "Ми бажаємо подібної чесності російській владі, яка почала війну як союзники Німеччини", - підкреслюють автори.

Нагадаємо, 24 грудня на колегії Міноборони Путін назвав посла Польщі в Німеччині в 1934-1939 роках Юзефа Липського "сволотою і антисемітською свинею" за його підтримку ідеї Гітлера вислати євреїв в Африку. Після висловлювань Путіна посла Росії у Варшаві викликали до польського МЗС.