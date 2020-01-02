Ворог за добу 3 рази порушив режим тиші в зоні ООС: поранено бійця

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"1 січня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Всі обстріли українських позицій зафіксовані поблизу н.п. Оріхове і Новолуганське в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - додали в штабі.