Я готовий давати свідчення у справі про імпічмент Трампа, - Джуліані

Про це повідомляє "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Джуліані має намір зробити все можливе, щоб домогтися виправдання президента.

"Я готовий давати свідчення, проводити демонстрації, читати лекції, підводити підсумки", - сказав Джуліані, прибувши у вівторок на новорічний прийом у маєток Трампа у Флориді.

"Або я зроблю те, що виходить у мене найкраще: буду вести цю справу, - додав Джуліані. - Я не знаю, чи вистачить у когось сміливості передати мені цю справу, але, якщо мені її дадуть, я буду вести її як справу про вимагання".

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За словами свідків, які виступали в рамках розслідування щодо імпічменту в Палаті представників, Трамп доручив ключовим офіційним особам координувати політику щодо України саме з Джуліані, в обхід Держдепартаменту. Пізніше Джуліані їздив в Україну з метою знайти компрометуючі дані про демократа Джо Байдена, який може стати суперником Трампа на виборах 2020 року.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.