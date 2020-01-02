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02.01.20 10:30

Діалогу із Зеленським щодо звільнення кримських татар немає, - Чийгоз

Заступник голови Меджлісу кримських татар, народний депутат Ахтем Чийгоз повідомив, що Офіс президента досі не вийшов на діалог із Меджлісом щодо звільнення кримських татар із російського полону.

Діалогу із Зеленським щодо звільнення кримських татар немає, - Чийгоз

Про це він сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"У нас діалогу, на жаль, немає. Але вчора (29 грудня. - Ред.) ми зустрічалися з прем'єром, ми непогано поспілкувалися і, на жаль, прем'єр, як і ми, не має стосунку до процесу обміну. ​​Ми обговорювали питання в рамках його компетенції. Понад годину тривала зустріч, і я вважаю, що для першого разу вона відбулася нормально", - зазначив Чийгоз.

Раніше про відсутність будь-яких консультацій зі сторони Офісу президента з Меджлісом щодо звільнення політв'язнів повідомляв Рефат Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий обмін може відбутися взимку, списки почнуть узгоджувати негайно, - Мендель

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 31 грудня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Сторони привітали один одного зі святами і домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, в тому числі і кримчан, які перебувають у Криму і на території Росії, і росіян, які перебувають в Україні.

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель після цього повідомила, що новий обмін може відбутися цієї зими, а списки почнуть узгоджувати негайно.

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