Виплата пенсій в ОРДЛО в нинішніх реаліях неможлива, - Кулеба

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Для ЄС виплата пенсій на окупованій території - це правозахисне питання, це дуже важливий нюанс. Вони не можуть не наполягати на тому, що це потрібно робити, але вони також розуміють, що одна річ - хотіти щось зробити, а інша - це мати технічну можливість і можливість у плані безпеки. Сьогодні, в нинішній реальності, таких можливостей немає", - сказав Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Він зазначив, що наразі існує механізм отримання пенсій, який потребує для одержувачів виїзду на підконтрольну уряду України територію.

"Тому вирішення цієї проблеми безпосередньо зав'язане на процес деокупації. Буде там Пенсійний фонд, працюватимуть платіжні системи - можна буде рухатися далі", - додав віце-прем'єр.