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02.01.20 12:07

"Люди царства своего не уважают больше", - Медведчук поскаржився на виїзд українців з країни

Лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук порівняв Україну з "царством", яке більше не поважають люди, які живуть у ньому.

"Люди царства своего не уважают больше", - Медведчук поскаржився на виїзд українців з країни

Про це він повідомив у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

Так, розповідаючи про свої літературні вподобання, Медведчук процитував слова Булата Окуджави і назвав їх "знаковими" для України: "Люди царства своего не уважают больше".

Після цього кум Путіна пояснив, що українці зневірилися в тому, що відбувається в країні.

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"Ось те, що відбувається у нас в останні роки - хіба це не свідчення того, що люди шукають свого щастя за кордоном? Люди намагаються знайти себе, прогодувати сім'ї. Або влаштуватися, налагодити нове життя і - що найстрашніше! - знайти нову батьківщину . Хіба ці люди не зневірилися в тому, що відбувається в країні ?! І влада будь-яка - і попередні, і сьогоднішня - мусять думати про те, щоб цих людей зберегти! Щоб люди розуміли і поважали своє царство!" - зазначив лідер ОПЗЖ.

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