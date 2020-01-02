У Києві почали роботу 15 пунктів збору новорічних ялинок

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА.
"Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання і перегріву) лунок вічнозелених рослин", - повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.
Зазначається також, що майданчики для збору новорічних ялинок були підготовлені на території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень і лісопаркових господарств.
Список адрес пунктів прийому був оприлюднений на сайті КМДА.