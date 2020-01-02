Експерти в справі Шеремета посилаються на принцип невизначеності Гейзенберга з квантової механіки, - ексчлен ГРД Маслов. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив ексчлен Громадської ради доброчесності, юрист, старший розвідник 92-ї ОМБр (тепер у резерві) Леонід Маслов.

"Відчуйте глибину думки в роботі, на підставі якої працюють ці "експерти". "Онтолігізація психологічного портретування відповідно до принципу невизначеності Гейзенберга [19]". Ви можете уявити, яку ахінею плетуть ці "шпеціалісти". Який рівень шарлатанства і дрімучого наукоподібного марення на межі божевілля?" - пише юрист, звертаючи увагу на пункт 17 в списку використаної в ході експертизи літератури.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.