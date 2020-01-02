Поліція оголосила підозру керівникові одного з управлінь Ужгородської міськради

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Повідомляється, що правоохоронці задокументували протиправну діяльність посадовця і зібрали матеріали, що підтверджують його причетність до скоєння злочинів.

"Під час слідства правоохоронці встановили, що за підписання актів виконаних робіт із недостовірними відомостями щодо їхнього обсягу керівник одного з управлінь Ужгородської міської ради отримав неправомірну винагороду - 20 тис. гривень від представника комерційної структури. Також, згідно з експертним висновком, сума завданих збитків унаслідок підписання даних актів становить 520 тис. гривень. Це майже половина від загальної суми договору, який був укладений між комерційною та державною структурами", - йдеться в повідомленні.

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Чиновникові оголосили підозру 2 січня за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.