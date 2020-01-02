Мінкульт оголосив конкурс на керівні посади в 7 створених установах

Про це повідомив у Telegram глава міністерства Володимир Бородянський, передає Цензор.НЕТ.
"Запрошуємо взяти участь усіх, кому небайдужий розвиток цих важливих напрямків", - написав глава Мінкульту.
Зазначається, що конкурс проводиться на посади голів Державного агентства України з питань мистецтв, Державного агентства України з питань художньої освіти, Державного агентства розвитку молоді і громадянського суспільства.
Крім того, керівників шукають у Державне агентство спорту, Державне агентство розвитку туризму, Державну інспекцію культурної спадщини та Державну службу охорони культурної спадщини.