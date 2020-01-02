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02.01.20 18:27

Секретар РНБО Данілов вручив найкращим офіцерам контррозвідки нагороди та відзнаки

Під час урочистих заходів з нагоди Дня контррозвідки СБУ 27 грудня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вручив найкращим офіцерам контррозвідки нагороди та відзнаки РНБО.

Секретар РНБО Данілов вручив найкращим офіцерам контррозвідки нагороди та відзнаки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення РНБО.

"У ці нелегкі часи зовнішньої агресії проти нашої держави робота контррозвідки є ключовим фактором нашої успішної боротьби і перемоги над ворогом", - заявив він під час урочистих заходів.

Секретар РНБО зазначив, що завдяки роботі вітчизняної контррозвідки вдається ефективно протидіяти зовнішнім і внутрішнім загрозам, виявляти і знешкоджувати ворожу агентуру, боротися з терористичними проявами і підривною діяльністю, зокрема, на тимчасово окупованих територіях.

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"Переоцінити ваш внесок у зміцнення стійкості держави і збереження нашої державності загалом вкрай важко", - сказав Данілов.

"Ми в боргу перед тими героями-контррозвідниками, які віддали життя, захищаючи інтереси України і її громадян", - додав він.

Данілов подякував співробітникам Департаменту контррозвідки СБУ за віддану службу державі, високий професіоналізм, мужність і вірність обов'язку.

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