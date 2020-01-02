Секретар РНБО Данілов вручив найкращим офіцерам контррозвідки нагороди та відзнаки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення РНБО.
"У ці нелегкі часи зовнішньої агресії проти нашої держави робота контррозвідки є ключовим фактором нашої успішної боротьби і перемоги над ворогом", - заявив він під час урочистих заходів.
Секретар РНБО зазначив, що завдяки роботі вітчизняної контррозвідки вдається ефективно протидіяти зовнішнім і внутрішнім загрозам, виявляти і знешкоджувати ворожу агентуру, боротися з терористичними проявами і підривною діяльністю, зокрема, на тимчасово окупованих територіях.
"Переоцінити ваш внесок у зміцнення стійкості держави і збереження нашої державності загалом вкрай важко", - сказав Данілов.
"Ми в боргу перед тими героями-контррозвідниками, які віддали життя, захищаючи інтереси України і її громадян", - додав він.
Данілов подякував співробітникам Департаменту контррозвідки СБУ за віддану службу державі, високий професіоналізм, мужність і вірність обов'язку.