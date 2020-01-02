Нардеп від СН Венедіктова склала з себе депутатські повноваження

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"На виконання Указу президента України від 27.12.2019 № 961/2019 Про призначення тимчасово виконуючим обов'язки директора Державного бюро розслідувань Венедіктової Ірини Валентинівни, народним депутатом України Венедіктовою І.В. подано особисту письмову заяву про складання депутатських повноважень до Верховної Ради України", - сказано в повідомленні.

У ДБР нагадали, що посада директора Бюро несумісна з депутатським мандатом.

Читайте також: ДБР оголосило конкурс на посади заступників директора, нардепка Устінова зауважує, що з порушеннями

"До виконання повноважень у Державному бюро розслідувань Ірина Венедіктова приступила 28 грудня 2019 після виконання вимог закону ч. 3 ст. 3 "Про статус народного депутата України"", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Трубу і призначив т.в.о. голови ДБР нардепа від "СН" Венедіктову.

29 грудня ДБР оголосило конкурс на заміщення вакантних посад заступника директора Бюро.

Нардеп Устинова заявила, що конкурс було оголошено з порушеннями. Партія "Голос" вимагає скасувати його проведення.