Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові

Про це йдеться в спільній заяві Посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького і Посла Держави Ізраїль в Україні Джоеля Ліона. Заяву опублікована на сайті посольства Польщі в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"24 грудня Львівська обласна рада прийняла постанову, яка спрямована на виділення державних коштів у 2020 році на вшанування пам’яті нацистського колаборанта Андрія Мельника, а також ксенофобського, антисемітського та антипольського письменника Івана Липи і його сина Юрія Липи, який є творцем расистської теорії української раси. Крім того, 1 січня Київська міська державна адміністрація на своїй будівлі виставила банер з зображенням Степана Бандери", - сказано в заяві.

Ціхоцький і Ліон нагадують про своїх "братів та сестер, замордованих в 1939-1945 роках на окупованих територіях Польщі, які сьогодні є частиною України".

Читайте також: День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ми, Посли Польщі та Ізраїлю, вважаємо, що вшановування людей, які активно пропагували етнічні чистки є образою, та призводить до протилежного бажаному результату у боротьбі з антисемітизмом та процесі примирення наших Народів", - сказано в заяві.

Дипломати нагадали, що уряди їхніх країн роблять все можливе, щоб запобігти спробам спотворення історії Другої світової війни.

"Ми очікуємо, що також Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація приєднаються до діалогу з метою пошуку правди. Зі свого боку, ми готові сприяти в кращій співпраці з відповідними установами в Ізраїлі та Польщі, у тому числі з Яд Вашем та Інститутом національної пам’яті", - підсумували автори заяви.