Слідчі з порушеннями проводять експеримент у справі про вбивство Шеремета, - адвокат підозрюваної Кузьменко. ВIДЕО

Про це він заявив у відео, опублікованому в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Добоша, правоохоронці не надали захисту матеріали справи - адвокату не відкрили відео, за яким мають проводити експеримент.

"Я 26-го подав клопотання про ознайомлення з матеріалами, слідчий розписався про отримання клопотання. Слідчий експеримент я тільки "за" проводити, тому що я про нього клопотав. Але він має бути проведений правильно. Знову ж таки, є прямим порушенням права на захист", - сказав він.

Адвокат зазначив, що йому важко уявити, як експеримент може бути реалізований без первинної інформації з відеокамер, "а хлопці є деякі в Харкові, і деякі не в місті. Тому як їм на 18.00 прибути на слідство - поняття не маю".

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На думку Добоша, слідчі зробили це навмисно, "щоб потім сказати: ось дивіться, адвокати зірвали слідчі дії".

"Насправді слідчий експеримент мав бути проведений о 02.40, оскільки вони задекларували, що люди на відео діяли саме тоді, щоб повністю відповідали час, освітлення і погода", - додав Добош.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.