"Для мене справді є різниця, де", - Вакарчук у віршованій формі відповів на звернення Зеленського

Начитаний Святославом Вакарчуком вірш розміщено на сервісі Soundcloud, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його текст.
Для мене справді є різниця, де,
Для мене є різниця, з ким, куди і звідки.
Все очевидно: хтось вперед іде,
А хтось стає навколішки й навшпиньки…
А щодо того, хто кому товариш, друг і брат –
На щастя кожного я право поважаю.
Але не поважаю я порад,
Як через пекло проповзти до раю.
І як підставити щоку під чобіт зла,
І як закрити гідність у "каптьорку",
І тих, хто молиться на голову козла,
І тих, хто всує одягає "гимнастьорку".
У кожного свій погляд на життя,
Свої слова, гріхи і протиріччя.
Старіють очі і від сміху, і від сліз,
Та не буває без очей обличчя.
Як не буває без облич людей,
І не буває без людей держави.
Какая разница, под чем, под кем и с кем,
Коли овець зганяють вовкодави.
Коли нема зубів, вже все одно:
Жувати шоу чи смоктати серіали,
Яка різниця – сало чи попкорн,
Коли тебе на мило готували.
Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,
Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти?
Ми творимо державу чи колгосп?
Ми пишемо історію чи казку?
Ми хочем без наркозу перемог,
Чи хочемо під опіум поразки?
Для мене справді є різниця, де,
І хто, і з ким готовий побрататься,
Не проживе держава без людей.
Людей, що вовкодавів не бояться.
Нагадаємо, в новорічному зверненні президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності зберігати в 2020 році єдність країни і заявив, що неважливо, як називається вулиця, якщо вона освітлена і заасфальтована.
На думку глави держави, українці уявляють майбутнє однаково.
"Це успішна і процвітаюча країна, де немає війни, країна, яка повернула своїх людей і свої території. Де неважливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш на дівчину, в яку закоханий", - описав його Зеленський.