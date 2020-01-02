"Старі" прокурори у справах Майдану Земсков, Іванов і Симонов пройшли співбесіди в Офісі прокурора

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Всього за результатами співбесід на керівні посади Офісу генпрокурора зарахували 36 осіб, відмовили чотирьом.

У коментарі "Громадському" прокурор Ігор Земсков не став розголошувати деталі співбесіди, адже "більшість питань стосувалися розслідувань".

Земсков обійняв посаду заступника начальника третього відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках.

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Водночас він зазначив, що залишається працювати над справами Майдану.

"Продовжую займатися процесуальним керівництвом під час досудового розслідування і підтриманням обвинувачення у провадженнях, де я старший групи прокурорів", - сказав прокурор.

Нагадаємо, в Офісі генерального прокурора сьогодні відбулися співбесіди із затвердження на адміністративні посади.

Раніше співбесіду успішно пройшов прокурор Олексій Донський.