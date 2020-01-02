Голова сільради на Закарпатті вкрав 1 млн гривень, призначених для ремонту доріг

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Чиновник свідомо затвердив недостовірні відомості в акти виконаних робіт і забезпечив їхню оплату. Сума наданих послуг була завищена майже на мільйон гривень, які були присвоєні учасниками угоди", - сказано в повідомленні.

Провадження розслідують за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

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Зараз слідчі встановлюють усі обставини правопорушення.