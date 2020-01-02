В Україні зафіксували 2 нові випадки свинячого грипу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Житомирський обласний лабораторний центр.

"Упродовж останнього тижня в області зареєстровано перші 2 випадки лабораторно підтвердженого грипу - в мазку з зіву визначено вірус грипу А (H1N1) пандемічний", - йдеться в повідомленні.

Всього за тиждень в області фіксують зниження рівня захворюваності на грип у всіх вікових групах.

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"На останньому, 52-му тижні року в області по медичну допомогу з приводу захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції звернулося 5666 осіб, що на +1036 хворих менше, ніж за попередній тиждень, інтенсивний показник 464.1 на 100 тис. населення", - констатували в лабцентрі.

18 грудня в Одеській області від грипу A (H1N1) pdm09 померла однорічна дитина. У Харкові також офіційно підтверджено дві смерті від грипу А - померли 62-річна жінка і дитина.